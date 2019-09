Oorwassing Wiebes om niet dragen autogordel

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen heeft haar collega Eric Wiebes (Economische Zaken) een flinke uitbrander gegeven, omdat hij deze week in een tv-interview opbiechtte dat hij lang niet altijd zijn veiligheidsgordel omdoet in de auto. Wiebes heeft beterschap beloofd.

Van Nieuwenhuizen spreekt van “een hele serieuze zaak” en heeft haar collega naar eigen zeggen dan ook “even stevig de oren gewassen” in de marge van de ministerraad. “Ik heb hem erop gewezen dat de wet voor iedereen geldt”, aldus de bewindsvrouw. “En een minister heeft dan ook nog eens een voorbeeldfunctie.”

Wiebes maakt als boetedoening 140 euro over naar Veilig Verkeer Nederland (VVN). Dat is ook de boete die automobilisten moeten betalen als zij zonder gordel worden gesnapt. “De minister staat zeker niet boven de wet”, erkent hij. Spijt van zijn bekentenis heeft Wiebes niet. “Ik ben eerlijk geweest. Iemand vroeg me dat en dan geef ik antwoord. Je mag ook niet jokken.”