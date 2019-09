Fondsen werken aan plan om korten te voorkomen

Pensioenfonds ABP werkt met andere grote pensioenfondsen en -uitvoerders aan een plan waarmee op korte termijn kortingen op de pensioenen voorkomen kunnen worden. De fondsen ergeren zich er aan dat ze wel veel rendement boeken, maar dat deelnemers daar door de aanhoudende lage rente al jaren niet van profiteren.

Momenteel dreigt er voor miljoenen Nederlanders een verlaging van hun pensioen. Volgens ABP is dit vooral een gevolg van de oude regels voor pensioenfondsen, terwijl eerder dit jaar in het pensioenakkoord afspraken zijn gemaakt over het vernieuwen van het pensioenstelsel.

“Onze experts kijken nu naar een manier om vanuit het perspectief van dat nieuwe pensioen naar de huidige kortingsregels te kijken”, zei ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool vrijdag in De Telegraaf. “We kunnen het ons niet meer permitteren om eerst twee jaar te studeren. Dit heeft haast.”

De fondsen denken aan nieuwe regels waarin naast de risicovrije rente ook een stukje rendement wordt meegerekend. Het is de bedoeling dat hun plan later dit jaar naar de vakbonden, werkgevers en het kabinet zal worden gestuurd. Die zijn bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord en zouden het voorstel kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een overgangsregeling voor volgend jaar.