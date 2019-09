Utrecht in de ban van Nederlandse film

Utrecht is de komende negen dagen in de ban van de Nederlandse film. Voor de 39e maal vindt in de stad het Nederlands Film Festival plaats. Het programma bestaat uit een groot aantal premières, events, seminars en talkshows over de vaderlandse film in al haar facetten.

De openingsfilm is Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn over een psycholoog (Carice van Houten) die als een blok valt voor een tbs-patiënt (Marwan Kenzari). De thriller oogstte al veel lof op diverse buitenlandse festivals en is vanaf zaterdag in heel Nederland te zien. Instinct is ook de Nederlandse inzending voor de Oscars dit jaar.

De slotfilm is De Belofte van Pisa, de langverwachte verfilming van het bekende van Mano Bouzamour over een Nederlandse muzikant met Marokkaanse roots die zijn weg in het leven probeert te vinden. De geslaagde tragikomedie van regisseur Norbert ter Hall draait vanaf 10 oktober in de bioscopen. Andere producties op het NFF zijn onder meer de NPO-serie Stanley H. van Tim Oliehoek die in zijn geheel wordt vertoond en Keizersvrouwen, de laatste serie die actrice Imanuelle Grives opnam voordat zij in België werd opgepakt vanwege het bezit van en de handel in drugs.

Op de slotavond worden traditiegetrouw de Gouden Kalveren uitgereikt, de ‘Nederlandse Oscars’. De boekverfilming Niemand in de stad van regisseur Michiel van Erp is met negen nominaties de grote kanshebber.