Vier jaar geëist tegen ‘plofkraakwethouder’

Een voormalige wethouder uit het Belgische Lommel heeft vrijdag in de rechtbank in Hasselt vier jaar celstraf tegen zich horen eisen. Anick Berghmans (39) stapte in juni vorig jaar op nadat ze was opgepakt voor betrokkenheid bij een plofkraak. Tegen drie Nederlandse verdachten eiste het Openbaar Ministerie twaalf jaar cel.

De daders maakten bijna 238.000 euro buit bij de plofkraak in Lommel op 21 juni 2018. Ze stalden hun Audi met Nederlands nummerbord daarna onder een zeil in de schuur bij de woning van de wethouder. Lommel ligt ongeveer 25 kilometer ten zuidwesten van Eindhoven.

Naast de sociaaldemocratische oud-politica worden vier anderen berecht, onder wie de drie Nederlanders. Zij zouden eerder die maand ook een plofkraak hebben gepleegd op een ING-filiaal in Kinrooi. Wellicht heeft de bende meer geldautomaten opgeblazen.

Voor een voortvluchtige verdachte uit België is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Hij zou Berghmans hebben gevraagd de Audi bij haar te mogen stallen. Tegen hem eiste de aanklager zeventien jaar cel.

Berghmans liep in tranen de zittingszaal uit nadat de aanklager de strafeis had uitgesproken.