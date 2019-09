Azc’s zetten deuren weer open op Burendag

Tientallen asielzoekerscentra zetten zaterdag de deuren open voor mensen die eens een kijkje willen nemen hoe het dagelijks leven er daar uitziet. De deuren staan open op Nationale Burendag en het is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), het ministerie van Justitie en Veiligheid en van VluchtelingenWerk Nederland.

Ze willen hiermee benadrukken dat asielzoekers en vluchtelingen “buren zijn van ons allemaal”. Er doen veertig locaties mee. De azc’s zijn toegankelijk tussen 13.00 en 16.00 uur. Op www.openazc.nl zijn alle locaties en het programma per locatie te vinden.

Vorig jaar kwamen er 19.000 belangstellenden naar veertig azc’s.

“Met het openstellen van de deuren van azc’s willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan”, stellen de organisaties. Zo lopen op meerdere locaties vluchtelingen met een koffierugzak rond “die graag een ‘bakkie’ en een gesprekje aanbieden”. Ook zijn er hapjes uit het land van herkomst van de vluchtelingen en rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten.

Verder wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden op een opvanglocatie, de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst.