Khadija Arib ontvangt Aletta Jacobsprijs

Khadija Arib krijgt de Aletta Jacobsprijs 2020 van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De voorzitter van de Tweede Kamer krijgt de prijs voor haar inzet voor Marokkaanse vrouwen in Nederland, haar voorbeeldrol als eerste Kamervoorzitter met een migratieachtergrond en de manier waarop zij het vieren van 100 jaar algemeen kiesrecht aandacht heeft gegeven. De prijs wordt op 6 maart uitgereikt.

Op 28 september 1919 trad de wet Algemeen Kiesrecht voor heel Nederland in werking. Vanaf dat moment mochten alle mannen en vrouwen stemmen en gekozen worden.

“De jury is onder de indruk van de wijze waarop zij in alles wat ze doet, laat zien hoe cruciaal het is om blijvend op te komen voor de universele waarden die horen bij een democratie”, aldus juryvoorzitter Janka Stoker in een verklaring van de RUG.

In 2018 werd de prijs toegekend aan toenmalig minister Liliane Ploumen en in 2016 ging de prijs naar voormalig diplomaat Petra Stienen.