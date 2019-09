‘Nog steeds misleiding met energiecontract’

EEnergiebedrijven houden zich nog steeds niet aan de regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over het aangaan van energiecontracten. Consumenten worden aan de telefoon nog steeds misleid om een contract aan te gaan. Dat bevestigde een woordvoerder van ACM naar aanleiding van berichtgeving van televisieprogramma Kassa. In april kwam de werkwijze aan het licht.

“We zijn een onderzoek gestart en hebben een aantal energieleveranciers op de korrel”, aldus de woordvoerder. Volgens Kassa gaat het om zeker vijf leveranciers.

Verkopers die een energiecontract willen slijten, sturen consumenten tijdens het telefoongesprek een mail. Daarin staat een knop die de consument aan moet klikken. Door daarop te klikken, gaan ze een contract aan met de leverancier. Dat contract is alleen geldig als de consument precies weet wat het contract inhoudt, volgens de ACM. “Een consument kan zich daar niet goed bewust van zijn tijdens het telefoongesprek”, zegt de woordvoerder. “Dan hebben ze niet de tijd om het goed door te nemen.”

Alleen in augustus kwamen al honderden meldingen binnen bij de ACM. Het onderzoek dat nu is gestart richt zich op alle consumenten. Een eerder onderzoek ging vooral over een misleidende verkooptechniek bij zzp’ers.

De ondernemers werd in een telefoongesprek gezegd dat een speciaal energiecontract voordeliger zou zijn, maar volgens ACM was dat niet zo. “Dat hebben we met succes aangepakt”, aldus de ACM-woordvoerder.