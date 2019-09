Politie houdt 90 Groningers aan in Amsterdam

De politie heeft zaterdag in Amsterdam 90 supporters van FC Groningen opgepakt. Zij hadden geen kaartjes voor de voetbalwedstrijd zaterdagavond tussen Ajax en FC Groningen en waren naar Amsterdam gekomen om te vechten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, meldt de politie.

De Groningers zijn aangehouden in een horecagelegenheid aan het Scheldeplein waar tientallen Ajax-aanhangers in de buurt waren. Met de aanhoudingen is een massale vechtpartij voorkomen, meldt de politie die vooraf informatie had gekregen over een vechtafspraak.

Bij de actie heeft de politie zwaar vuurwerk, cocaïne, een boksbeugel, bivakmutsen, bitjes en een ruitentikker aangetroffen.