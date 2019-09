Bewapende tieners op weg naar rivalen gepakt

Negen jongeren die vermoedelijk een ruzie met een rivaliserende groep jongeren wilden uitvechten, zijn in de nacht van zaterdag op zondag in en rond een tram in Rotterdam aangehouden. Meerdere tieners hadden messen bij zich, meldt de politie. Volgens de politie is er al geruime tijd sprake van “onenigheid” tussen jongeren uit de wijk Charlois en het stadsdeel IJsselmonde.

De politie kreeg zaterdag rond 23.00 uur informatie binnen dat sprake was van een op handen zijnde “confrontatie” in de Verboomstraat in de wijk waarbij tientallen jongeren waren betrokken. In een tram werd een grote groep jongeren gespot, waarop de tram werd stilgezet.

Alle aanwezige jongeren werden gecontroleerd op wapenbezit. Twee 16-jarigen bleken een mes of steekwapen bij zich te hebben. Zij zijn aangehouden. Zeven anderen werden opgepakt omdat ze zich niet konden legitimeren. Inmiddels weet de politie wie ze zijn; het gaat om tieners van 15 tot en met 17 jaar. Onder stoelen en banken in de tram en op straat werden nog eens zeven messen aangetroffen. Op basis van camerabeelden uit de tram denkt de politie de wapens te kunnen koppelen aan de opgepakte jongeren.

De twee 16-jarigen zitten nog vast, de andere verdachten zijn in de loop van de nacht weer vrijgelaten.

Vanwege de problemen tussen de jongeren uit Charlois en IJsselmonde hebben het Openbaar Ministerie, de gemeente en de politie al eerder ingegrepen. Zo zijn er gesprekken geweest met jongeren en hun ouders “om te voorkomen dat er een escalatie plaatsvindt waarbij situaties ontstaan die niemand wil”. Volgens de politie vraagt het incident van dit weekend om “verdere analyse en verdieping in deze problematiek”.

Daarbij geeft een politiewoordvoerder aan dat de gevonden wapens reguliere keukenmessen zijn, die voor 99 cent bij de Action kunnen worden gekocht. “Daar maken we ons wel zorgen om, dat voor heel weinig geld zo’n scherp en gevaarlijk wapen kan worden gekocht.”