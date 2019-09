Boze boeren willen naar het Malieveld

Honderden, misschien wel duizenden boze boeren komen dinsdag naar Den Haag. Ze demonstreren op het Malieveld. Als het aan de organisatoren ligt, parkeren de betogers honderden tractoren op het grote grasveld daar. Met de tractoren willen ze over de snelweg rijden, maar het is nog niet duidelijk of ze daar toestemming voor krijgen.

De organisatoren melden dat meer dan 7500 mensen vanuit het hele land naar Den Haag willen komen, met meer dan 1200 voertuigen.

De boeren zijn boos op de politiek, maar ook op de samenleving. “De afgelopen jaren hebben politici, media en activisten een negatief beeld over boeren geschetst. Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf”, stellen ze.

Terwijl de boeren op het Malieveld zich klaarmaken voor het begin van hun protest, krijgt de Tweede Kamer een manifest van een gelegenheidscoalitie. Die wil een einde aan “doorgeslagen vrijhandel”. Dit is namelijk slecht voor boeren en voedselveiligheid, zeggen de opstellers. Achter dat manifest zitten onder meer de FNV en bonden die opkomen voor de belangen van boeren, maar ook dierenactivisten.

Het boerenprotest zou de tweede grote demonstratie in Den Haag binnen een week zijn. Afgelopen vrijdag liepen enkele tienduizenden mensen mee in een zogenoemde Klimaatstaking. Ze betoogden voor maatregelen tegen klimaatverandering.