Nederlandse film Tess genomineerd op Buchmesse

De al veel bekroonde Nederlandse film Mijn bijzonder rare week met Tess is genomineerd voor een prijs op de prestigieuze Frankfurter Buchmesse. De film van regisseur Steven Wouterlood maakt half oktober kans op de award voor beste verfilming van een kinderboek. Dat heeft distributeur September Films zondag bekendgemaakt.

Mijn bijzonder rare week met Tess won de afgelopen maanden al meer dan vijftien grote prijzen op buitenlandse festivals. Ook werd Tess bekroond door de ECFA, een Europese jury van tieners die elk jaar de beste Europese jeugdfilm van het jaar mag kiezen. De familiefilm, die momenteel in de Nederlandse bioscopen draait, staat ook op de shortlist van het Nederlands Filmfestival en maakt kans op een Gouden Kalf.

De film is gebaseerd op het boek van Anna Woltz en vertelt over Sam die bang is om als jongste van het gezin alleen over te blijven. Tijdens een vakantie op Terschelling begint hij met een zelfbedachte ’alleenheidstraining’. Als hij Tess ontmoet, leert hij dat je je familie juist moet koesteren in plaats van ontvluchten.