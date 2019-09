Opgepakte fans FC Groningen weer vrij

De negentig supporters van FC Groningen die zaterdag in Amsterdam werden aangehouden, zijn in de loop van zaterdagavond weer vrijgelaten. Ze krijgen een boete thuisgestuurd van 120 euro. Dat meldde een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie. Het OM vermoedt dat met de arrestaties een massale vechtpartij met Ajax-fans is voorkomen.

De aanhangers van FC Groningen hadden geen kaartjes voor de voetbalwedstrijd zaterdagavond tussen Ajax en FC Groningen. Ze werden aangehouden in een horecagelegenheid aan het Scheldeplein, waar tientallen Ajax-aanhangers in de buurt waren. Volgens de woordvoerder van het OM leek het erop dat de supporters een afspraak hadden met Ajax-fans om te vechten. Er zijn echter geen Ajax-aanhangers aangehouden.

Spullen als boksbeugels die bij de supporters van FC Groningen werden aangetroffen zijn in beslag genomen.