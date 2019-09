In Veldhoven is een jonge vrouw gewond geraakt door een steekwapen toen ze met nog een andere vrouw door twee onbekenden werd beroofd. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, al lijken haar verwondingen mee te vallen, meldt de politie.

De twee vrouwen werden in de nacht van zaterdag op zondag door de daders aangesproken op de Peter Zuidlaan. Die bedreigden hen met een steekwapen en gingen vervolgens met de fiets en de scooter van de vrouwen ervandoor. De politie is naar de daders op zoek.