Cabaretprijzen uitgereikt in Den Haag

In het Haagse theater Diligentia zijn maandagavond de cabaretprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties ( VSCD) uitgereikt. De Poelifinario in de categorie entertainment was voor Lenette van Dongen en het programma Paradijskleier. In de categorie engagement won Louise Korthals met Alles is er! De winnaar van de Poelifinario kleinkunst bleek Theo Nijland met En de rest is onzin. Peter Pannekoek sleepte de Neerlands Hoop in de wacht, de prijs voor veelbelovende theatermakers, met zijn voorstelling Later was alles beter.

Over Van Dongen zegt de jury: “Van Dongen bewijst opnieuw een vakvrouw te zijn door razendsnel te schakelen tussen lach en traan, maar ook door continu betekenisvolle gesprekken te voeren met haar publiek. Ze is in deze voorstelling volledig zichzelf en geeft ons een oergeestige masterclass duurzaam geluk. Haar levenslust spat van het podium.”

Louise Korthals “verbindt het uiterst persoonlijke moeiteloos aan het maatschappelijk relevante. Haar spel is minstens zo imponerend als die inhoud. Ze gromt, stampt, ontreddert en ontroert. Het is een zeer krachtige performance, ondersteund door fantastische muzikanten en een fraai toneelbeeld.”

Theo Nijland wordt geprezen als “de maestro van het Nederlandse kleinkunstlied” en zijn “stapel steengoede liedjes loopt over van poëtisch verwoord cynisme en wordt opgediend met een stem die net zo warm is als Nijlands glimlach.”

Peter Pannekoek ontving de Neerlands Hoop 2019 omdat hij niet alleen een goede grappenmaker is, maar ook interessante vragen stelt. “Hij laat bovendien knap zien dat cabaret best, of juíst, kan prikkelen als je een genuanceerd verhaal vertelt.”