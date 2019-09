Dinsdag mogelijk drukke spits, kouder weer op komst

Grijs en buiig weer veroorzaakt dinsdag mogelijk extra drukte op de wegen. Tijdens de ochtendspits komt de Randstad er waarschijnlijk nog goed vanaf, maar in de middag en avond kunnen felle buien voor een drukke avondspits zorgen, zo waarschuwt Weeronline.

Dinsdag, de eerste oktoberdag, begint ronduit nat. Op veel plaatsen zal het waarschijnlijk regenen, waardoor het op de weg extra druk kan zijn. Het treinverkeer heeft er waarschijnlijk geen last van – veel bladeren zijn nog groen en niet aan het vallen.

De hevigste buien komen in de tweede helft van de ochtend in het oosten en zuiden voor. Dinsdagmiddag neemt het aantal buien toe en worden ze bovendien feller, met lokaal ook kans op onweer. De kans is groot dat de buien tijdens de avondspits extra oponthoud veroorzaken. Met 17 tot 19 graden is het niet koud.

Woensdag blaast een noordwestenwind vrij koude lucht over het land. Daardoor blijft de temperatuur steken op zo’n 14 graden. Het is daarmee voor het eerst dat de temperatuur deze herfst onder de 15 graden blijft. Ook is het kouder dan normaal: gemiddeld is het begin oktober 15 tot 16 graden. Door de wind ligt de gevoelstemperatuur – zeker rond de buien – op slechts 10 graden. De dagen na woensdag wordt het iets minder koud.