Forse regenval: in Groningen valt halve maandsom

Het onstuimige herfstweer van zondag heeft een flinke portie regen opgeleverd. In de provincie Groningen viel regionaal liefst 40 millimeter, meldt Weeronline. Dat is net zoveel als normaal in een halve septembermaand valt.

De meeste regen viel in de Groningse plaatsen Delfzijl, Ten Boer en Bedum, met circa 45 millimeter sinds de nacht van zaterdag op zondag. Elders in het noorden en midden van het land werd 20 tot 35 millimeter gemeten. Overigens is het in Groningen al de hele maand nat: sinds 1 september viel regionaal ruim 150 millimeter – het hoogste aantal van Nederland sinds 1 september.

Vergeleken bij de enorme hoeveelheid regen in het noorden van het land, komen het zuidoosten van Brabant en Midden-Limburg er bekaaid vanaf. Daar is de hele maand slechts 30 tot 40 millimeter gevallen. Ter vergelijking: normaal valt in september gemiddeld over Nederland 78 millimeter.

Niet alleen de regen, maar ook de wind zorgde zondag voor herfstachtige omstandigheden. Tot stormkracht, laat staan een officiƫle storm, kwam het echter niet. Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden en Lauwersoog noteerden slechts een stormachtige wind, windkracht 8. De zwaarste windstoot werd gemeten in Lauwersoog, met 94 kilometer per uur.

Inmiddels neemt de wind in kracht af. Er trekken buien over het land en daarbij regent het af en toe stevig door. De buien kunnen voor extra verkeersdrukte zorgen. De buiigheid neemt in de loop van de ochtend en vanmiddag steeds verder af. Er is dan een mix van zon en stapelwolken en het wordt 16 tot 18 graden.