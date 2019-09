Gebruik chemisch rattengif neemt niet af

Hoewel de overheid wil dat Nederlanders minder chemische middelen gebruiken voor het bestrijden van groene aanslag, muizen en ratten, komt daar nog weinig van terecht. Volgens het RIVM gebruikten particulieren in 2017 evenveel chemische bestrijdingsmiddelen als de jaren daarvoor.

Ongeveer 40 procent van de mensen die knaagdieren bestrijdt, gebruikt hiervoor rodenticiden. Dat is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu opmerkelijk omdat particulier gebruik van dit soort bestrijdingsmiddelen tegen ratten is verboden. Ook is het niet toegestaan om middelen die zijn toegelaten tegen muizen te gebruiken tegen ratten.

Het RIVM constateert ook dat 43 procent van de Nederlanders chemische middelen gebruikt om groene aanslag te bestrijden. Deze middelen zijn zowel huishoudelijke middelen zoals azijn, als specifieke bestrijdingsmiddelen (biociden). “De consument kiest vooral voor azijn, maar koopt ook biociden tegen groene aanslag”, aldus het instituut.

Het RIVM baseert zich op verkoopcijfers van marktonderzoeksbureau GfK en op enquĂȘtes onder consumenten.