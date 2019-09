Overleg over boerenprotest met tractoren

De gemeente Den Haag overlegt maandagmiddag met andere betrokken partijen of het voor dinsdag aangekondigde boerenprotest met tractoren kan doorgaan en zo ja, onder welke voorwaarden dit mag plaatsvinden. Een woordvoerster van de gemeente meldt dat het protest niet een zaak van alleen de gemeente Den Haag is omdat de boeren ook met hun voertuigen door andere plaatsen moeten rijden om in Den Haag te komen.

Ongeveer 1200 boeren hadden aangegeven vanuit allerlei hoeken van Nederland met hun tractor naar Den Haag te willen komen. De organisatoren van de demonstratie verwachten dat tussen de 7.500 en 10.000 boeren en sympathisanten dinsdagmiddag aanwezig zullen zijn op het Malieveld.

Tijdens het boerenprotest dinsdag in Den Haag zijn er ook twee demonstraties van dierenactivisten.