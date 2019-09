Slapen met lenzen in: verstandig of niet?

Voor de meeste mensen zijn lenzen heel comfortabel; ze vergeten vaak zelfs dat ze lenzen dragen. Het kan zelfs zo comfortabel zijn dat je ze vergeet om uit te doen, bijvoorbeeld als je gaat slapen. Dat kan iedereen een keer gebeuren. Er gaan veel verhalen de ronde over slapen en lenzen inhouden. Hoe zit dat nu, is dat verstandig of niet?

Slapen met lenzen in wordt door de meeste oogartsen en opticiens afgeraden. Wanneer je in slaap valt met contactlenzen in wordt je hoornvlies geheel afgesloten van de buitenlucht omdat het zowel door de contactlens als door het ooglid afgedekt wordt. Tijdens het slapen is er geen knipperbeweging die er voor zorgt dat zuurstof via het traanvocht tussen de contactlens en het hoornvlies getransporteerd wordt. Hierdoor krijgt het hoornvlies onvoldoende zuurstof, hetgeen schadelijk voor je ogen kan zijn.

Lenzen altijd uit voordat je gaat slapen

Het is daarom goed om op te letten dat je ze altijd uit doet voordat je naar bed gaat en er zo voor zorgt dat je jouw ogen goed houdt. Maar het kan natuurlijk altijd een keer gebeuren dat je je lenzen vergeten bent. Hierdoor kunnen je ogen droog aanvoelen en wat rood en gezwollen zijn. Hoe hinderlijk het waarschijnlijk ook voelt als je wakker bent geworden, ga niet direct uit alle macht proberen je lenzen te verwijderen. Dit kan nadelige gevolgen voor je hoornvlies hebben en dat wil je niet beschadigd hebben.

Slapen met lenzen in is dus niet verstandig, maar wat te doen als je toch een keer met lenzen in wakker wordt? Wanneer je per ongeluk in slaap bent gevallen met je lenzen in, zijn er een aantal dingen die je kunt doen, dit om eventuele schade te beperken. Het is allereerst in het algemeen belangrijk dat je regelmatig je ogen laat checken en ervoor zorgt dat je lenzen draagt die bij jou passen. Lenzen bestellen in een professionele onlineshop is essentieel, of uiteraard bij een professionele opticien. Goed voor onszelf zorgen betekent ook goed voor onze ogen zorgen.

Als je in slaap bent gevallen met je lenzen in moet je deze zo snel mogelijk uit doen en deze na het verwijderen grondig reinigen. Je kan wat lenzenvloeistof of een zoutoplossing in je ogen druppelen en even wachten totdat de lens zacht wordt. Hierna kan je de lens verwijderen. Het is verstandig om daarna even een bril te dragen zodat je ogen wat rust krijgen. Bezoek eventueel een oogspecialist voor een controle.

Dutje doen met lenzen

Het kan meestal geen kwaad als je je lenzen draagt terwijl je een dutje doet in de middag van een half uur tot een uur. Wil je voorkomen dat je te lang slaapt, zet dan een wekker die na een uur gaat. Zo kan je wel je rust pakken zonder dat je je zorgen maakt of dit nadelige effecten heeft op je ogen. En wil je toch een nacht kunnen slapen met lenzen in? Zorg er dan voor dat je een type lens uitzoekt dat hiervoor geschikt is.