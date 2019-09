Songfestival Rotterdam laatste van huidige baas

Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam wordt de laatste voor de huidige EBU-topman en songfestivalbaas Jon Ola Sand. HIj zwaait na 2020 af, maakte de European Broadcasting Union (EBU) maandag bekend.

“Rotterdam wordt mijn tiende songfestival als executive supervisor en het lijkt mij een goed moment om het stokje door te geven”, stelt Jon Ola Sand. Hij gaat in zijn thuisland Noorwegen werken bij de nationale omroep NRK. “Het afgelopen decennium bij de EBU was fantastisch en opwindend, maar het zal ook fijn zijn om weer thuis te komen.”

Hij is bij het grote publiek vooral bekend als de man die groen licht geeft voor het uitdelen van de punten. Hij is al ruim twintig jaar betrokken bij het Eurovisiesongfestival. De 57-jarige Noor treedt niet alleen terug als ‘uitvoerend toezichthouder’, hij legt ook zijn andere Eurovisie-functies neer. Hij was ook betrokken bij het Junior Songfestival en de Eurovision Young Musicians en Eurovision Choir festivals. De EBU gaat op zoek naar een geschikte opvolger.