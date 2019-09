Speciaal beveiligd regime bij reclassering

Reclassering Nederland voert een speciaal beveiligd regime in voor extreem geharde, onverbeterlijke en gevaarlijke verdachten en veroordeelden. In sommige gevallen vormen zij zo’n groot risico dat de reclassering besluit ze te weigeren. Dat is in de geschiedenis van de Reclassering Nederland nog nooit vertoond, zegt algemeen directeur Johan Bac in het AD.

Het gaat volgens Bac om een ‘kleine groep’ van 150 supergeharde criminelen. In totaal is de reclassering jaarlijks bij zo’n 70.000 cliënten betrokken. “De verdachten en veroordeelden hebben zwaardere misdrijven op hun naam staan, maken deel uit van een criminele organisatie. En wij staan als Reclassering Nederland in de frontlinie. We stappen niet weg, we nemen onze verantwoordelijkheid, maar wel op een andere manier, met een speciaal regime voor geharde verdachten en veroordeelden”, aldus Bac.

Het is uniek voor Reclassering Nederland dat medewerkers nu met zijn tweeën optrekken, bij contact met een van de gevaarlijke cliënten. Bac: “Van oudsher richten we ons op resocialisering, in deze gevallen veel meer op controle bijvoorbeeld door elektronisch toezicht. Met een aantal mensen kunnen we later wel aan de slag om hulp en perspectief te bieden, maar er zijn ook cliënten die hebben laten zien dat ze dat niet willen. Ze kiezen opnieuw voor de criminaliteit.”