Vier Buma NL Awards naar Tino Martin

Tino Martin heeft maandag vier Buma NL Awards gewonnen. Davina Michelle mocht drie awards in ontvangst nemen en Frenna haalde twee awards in de categorie urban op.

Voor zijn hit Zij weet het ontving Tino Martin awards in de categorieën meest succesvolle single Hollands, meest gestreamde track Hollands en meest gedraaid in de Nederlandse horeca. Daarnaast werd de zanger uitgeroepen tot beste act levenslied.

Davina Michelle viel met haar hit Duurt te lang in de prijzen. Daarmee won ze de prijzen in de categorieën meest succesvolle single populair en meest gestreamd populair. Voor de hit Hoe het danst kreeg ze samen met Marco Borsato en Armin van Buuren de prijs in de categorie Meest gedraaid in de Nederlandse horeca populair.

Frenna viel in de prijzen voor de single Verleden tijd die hij samen met Lil’ Kleine maakte en voor zijn album Francis. Nielson werd beloond voor zijn album Diamant in de categorie meest succesvolle album populair en André Hazes kreeg een award voor zijn album Anders in de categorie Meest succesvolle album Hollands.

Corry Konings ontving uit handen van cabaretier Steven Brunswijk de Helden Oeuvreprijs. Corry Konings viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum in het artiestenvak.