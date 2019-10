Belgen sturen Hooverphonic naar Rotterdam

België heeft een bekende naam gestrikt voor deelname aan het Eurovisiesongfestival. De groep Hooverphonic vertegenwoordigt onze zuiderburen in mei in Rotterdam, zo werd aangekondigd in de Belgische talkshow Vandaag op Één.

Met welk nummer Hooverphonic straks in Ahoy op het podium staat is nog niet bekend. Het liedje is al wel af. “Dat was de voorwaarde”, aldus de groep, die al wel verklapte dat er strijkers aanwezig zijn. Het nummer moet tevens een echt Hooverphonic-nummer worden.

Hooverphonic bestaat in 2020 al 25 jaar en scoorde door de jaren heen vele hits in België. Ook Nederland is geen onbekend terrein voor de groep met liedjes als Mad About You, Anger Never Dies en The Night Before. Sinds 2018 is de pas 18-jarige Luka Cruysberghs de leadzangeres. Ze brak een jaar eerder door toen ze de Vlaamse versie van The Voice won.

België is het eerste land dat zijn inzending voor het Eurovisiesongfestival van 2020 bekend heeft gemaakt. Het evenement vindt plaats op 12, 14 en 16 mei.