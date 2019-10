Beroep ‘obermishandelaars’ weer uitgesteld

Het hoger beroep van de twee broers die vorig jaar een ober in de Tsjechische hoofdstad Praag mishandelden, is opnieuw uitgesteld. De rechter wil de deskundigen die over de verwondingen van de ober oordelen, in de zittingszaal horen. Omdat een van hen dinsdag niet is verschenen, wordt de behandeling van het hoger beroep waarschijnlijk met twee weken uitgesteld.

Eerder dit jaar werden de broers Armin N. en Arash N. door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij de ober en voor ordeverstoring. De rechter besliste ook dat ze de komende tien jaar het land niet meer in mogen.