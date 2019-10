Boeren met tractors over A12 naar Den Haag

Een grote groep boeren is in het holst van de nacht per trekker vertrokken naar Den Haag om te demonstreren. Op onder andere de A12 en de A28 rijden de trekkers in lange rijen over de weg. Dat gebeurt onder politiebegeleiding. Automobilisten moeten achter in de rij aansluiten.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat de trekkers voor “behoorlijk wat overlast” zullen zorgen. Vooral omdat door de regen al veel file werd verwacht tijdens de ochtendspits. “We zien door heel het land groepjes opduiken”, aldus een woordvoerder. Soms zijn dat 30 à 40 trekkers, maar op sommige plekken rijden ze in colonnes van meer dan honderd tractors. Die komen uiteindelijk allemaal samen, waarschuwt de zegsman. Hij adviseert mensen die ’s ochtends de weg op moeten de verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

Op Twitter worden massaal filmpjes geplaatst van de boeren die toeterend en soms met vuurwerk richting het Malieveld trekken. De gemeente liet maandag weten maximaal 75 tractoren tot het Malieveld toe te laten. Andere boeren worden met hun voertuigen naar plekken elders in de stad gedirigeerd. Op de website van het boerenprotest staat dat 2200 boeren met een landbouwvoertuig komen.