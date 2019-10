Chaos op wegen door boerenprotest

Door het protest van de boeren die op weg zijn naar Den Haag is een chaotische situatie op de Nederlandse wegen ontstaan. Een woordvoerder van de ANWB meldt dat er in totaal bijna 500 kilometer file staat. Dat is vooral een gevolg van het boerenprotest, maar ook zijn er enkele ongelukken geweest.

Het is langzaam rijden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht en op de A12 bij Utrecht en Den Haag. Verder is het druk op de A28 bij Utrecht en rijdt het verkeer langzaam op de A15 tussen knooppunt Deil en Hardinxveld-Giessendam.