D66’er Tjeerd de Groot uitgejouwd bij protest

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is dinsdag uitgejouwd toen hij het woord nam bij het grote boerenprotest op het Malieveld. De aanwezige boeren keerden massaal hun rug naar het podium en staken hun middelvinger op.

De Groot riep onlangs de toorn van de sector over zich af toen hij pleitte voor een halvering van de Nederlandse veestapel. Hij kreeg even het woord tijdens de actie, maar een van de organisatoren ontnam hem dat alweer snel. Volgens De Groot vertelt hij het “eerlijke verhaal. Laat je niet zand in de ogen strooien door mensen die je naar de mond praten”.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver wachtte een vergelijkbaar onthaal. “Jullie voelen je genaaid, en terecht. Als het gaat over de aanpak van klimaatverandering, of stikstof, gaat het niet alleen over de agrarische sector, maar ook over Schiphol en de industrie. Ik vecht voor een aanpak die u zo min mogelijk raakt, maar het gaat u raken. Dat is de waarheid.”