‘Databank voor mensen met handicap werkt niet’

Een online personeelsbank van het UWV om mensen met een arbeidshandicap gemakkelijker aan het werk te helpen, blijkt amper te werken. Dit jaar hebben slechts 54 bedrijven kandidaten geselecteerd uit de databank, meldt Trouw dat een kritisch rapport inzag. Astrid Hendriks, landelijk UWV-manager banenafspraak, bevestigt tegen de krant dat er niet veel gebruik van wordt gemaakt.

Eind 2016 lanceerde het UWV een nieuw systeem om werkgevers eenvoudig in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. De databank telt inmiddels ruim 157.000 namen, maar van veel mensen ontbreken de noodzakelijke gegevens. Zo is van ruim 42 procent van de mensen niet bekend wat hun opleidingsniveau is. En slechts 8 procent is direct beschikbaar voor werk.

“De kandidatenverkenner is een hulpmiddel, dat er onder grote druk van de politiek is gekomen. Hoeveel werkgevers er gebruik van maken of hoeveel kandidaten er worden geselecteerd, is geen doel op zich”, zegt Hendriks in Trouw. Ze vind niet dat met de databank moet worden gestopt, omdat het een van de middelen is om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. “Ik geloof in én, én, én.”