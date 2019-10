Docent die na FvD-overwinning om Volkert riep niet vervolgd

De docent die in maart de tekst ‘Volkert waar ben je?’ op Facebook plaatste, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) laat dinsdag weten dat de man, een medewerker van de Universiteit Utrecht, geen kwade opzet had. Met de tekst reageerde hij op de overwinning van Forum voor Democratie (FvD) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Thierry Baudet, leider van de FvD, deed aangifte van bedreiging en opruiing.

Het OM vindt wel dat de schrijver van het bericht duidelijk refereert naar de moord op Pim Fortuyn in 2002. Volkert van der G. vermoordde de politicus op het moment dat zijn partij LPF bezig was met een opmars. Het OM zegt dat het Facebook-bericht als een ongepaste reactie kan worden gezien, maar ziet geen redenen om over te gaan tot vervolging. De man zou vooral een discussie hebben willen uitlokken, iets wat hij op Facebook vaker zou doen.

De universiteit zette de docent op non-actief nadat hij het bericht plaatste. Later liet de onderwijsinstelling weten dat de man mocht blijven, maar wel een “voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twee jaar” kreeg.