Donderdag rapport vreugdevuur onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) komt donderdag met conclusies naar buiten van een onderzoek naar het vreugdevuur tijdens de jaarwisseling in Scheveningen. De badplaats kreeg te maken met een vonkenregen van brandend hout, die van een tientallen meters hoge vuurstapel op het strand kwam.

De vonken veroorzaakten veel schade aan huizen en auto’s. Tientallen mensen hebben zich bij de gemeente gemeld met schade. De afspraak tussen de bouwers en de gemeente was dat de toren in Scheveningen en die van een tweede vreugdevuur in Duindorp aan de onderkant een afmeting van 22 bij 22 meter zouden hebben. De hoogte mocht maximaal 35 meter zijn. Volgens de burgemeester hebben de bouwers van de vreugdevuren zich niet aan de afspraken gehouden en waren de stapels hoger. De bouwers spreken dat tegen.

Het rapport wordt om 10.00 uur gepresenteerd. De OvV deed onderzoek op verzoek van de Haagse burgemeester Pauline Krikke. De raad keek onder meer naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan.