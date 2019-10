Honderden boeren verlaten Haagse Malieveld

Terwijl de eerste boeren met hun landbouwvoertuigen Den Haag verlaten is de politie op veel plekken in de binnenstad en rond het Malieveld nog nadrukkelijk aanwezig. Pantserwagens met waterkanonnen, politie te paard, busjes van de Mobiele Eenheid (ME) en tientallen agenten die schouder aan schouder staan blokkeren de doorgang naar het Korte Voorhout en het Binnenhof. Boven het stadscentrum cirkelt een helikopter.

De demonstranten worden via de Utrechtsebaan (A12) de stad uitgeleid. Andere wegen zoals via de Koningstunnel en richting het Centraal Station zijn afgegrendeld.

Voor zover bekend zijn tijdens het boerenprotest nauwelijks aanhoudingen verricht. In de ochtend werden twee boeren opgepakt. Een van hen reed met zijn landbouwvoertuig door de hekken. De ander bemoeide zich vervolgens met de aanhouding is zelf ook opgepakt.