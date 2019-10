Grote drukte in Den Haag, boeren op Malieveld

Het is dinsdagochtend al vroeg enorm druk in het centrum in Den Haag. Volgens de politie loopt de Utrechtsebaan, de belangrijkste toegangsweg tot de stad, vol. Tientallen boeren hebben zich met hun tractor al gemeld op het Malieveld. Sommigen kwamen daar al in de nacht van maandag op dinsdag aan.

Er is een podium opgebouwd met twee opleggers, waarop spandoeken hangen met de tekst: The Hague: Realize, no farmers no food!

In totaal mogen er van burgemeester Pauline Krikke van Den Haag 75 tractoren naar het Malieveld komen. De rest moet bij het stadion van ADO Den Haag parkeren. Ze worden met shuttlebussen naar het Malieveld gebracht.