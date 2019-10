Burgemeester Pauline Krikke heeft alle fractievoorzitters in de gemeenteraad van Den Haag bijeengeroepen voor overleg. Ze worden dan bijgepraat over de verdenkingen van corruptie tegen twee wethouders van de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De burgemeester is erg geschrokken van de verdenkingen, laat haar woordvoerster weten. Het overleg is om 14.00 uur.