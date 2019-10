Hoge Raad: invoer ayahuasca strafbaar

De veroordeling van een vrouw wegens de invoer van 33 kilo ayahuasca-thee vanuit Brazilië naar Nederland blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. De thee bevat de stof dimethyltryptamine (DMT), die onder de Opiumwet valt en op grond daarvan niet mag worden ingevoerd.

De ingevoerde thee was afkomstig uit Brazilië en bestemd voor de Santo Daime-kerk, waar het goedje wordt gebruikt bij rituele diensten. De vrouw is zelf lid van die kerk. Ayahuasca is een middel dat onder meer sterke hallucinaties kan opwekken.

Het gerechtshof veroordeelde de vrouw voor de invoer van de zakken thee, maar legde haar geen straf op. De vrouw ging in cassatie bij de Hoge Raad, omdat zij vindt dat de veroordeling in strijd is met de vrijheid van godsdienst.

Het verbod op de invoer is bedoeld ter bescherming van de volksgezondheid en daarom toegelaten, oordeelt de Hoge Raad. De de veroordeling van de vrouw blijft in stand en is met de uitspraak van de raad definitief.