‘Leegstand groeit in Limburgse stadscentra’

Stadscentra van een aantal Limburgse gemeenten zijn in een jaar tijd leger komen te staan. Landgraaf, Kerkrade en Heerlen zijn opgeklommen in de top 10 van plaatsen met de meeste ongebruikte winkelpanden in het stadshart, maakte makelaarsorganisatie Dynamis bekend.

De Limburgse steden staan respectievelijk op 2, 3 en 4 in de ranglijst. In deze plaatsen staat nu een kwart van al het winkelvastgoed in het centrum leeg, tegenover een op de vijf winkelpanden een jaar geleden. Rijswijk voert de lijst evenals vorig jaar aan, voornamelijk doordat een belangrijk winkelcentrum in de nasleep van het faillissement van V&D met forse leegstand kampt.

Gemeenten moeten nog eens goed nadenken voordat ze instemmen met nieuwbouwprojecten voor winkelruimte, stelt Dynamis. Dergelijke panden moeten meer publiek naar de stad trekken, maar ze verrijzen vaak aan de randen van stadscentra. Doordat winkeliers die nieuwe winkelruimte verkiezen, stijgt de leegstand in de oude binnensteden.