Oordeel hof over aansprakelijkheid ‘Indonesië’

Het gerechtshof in Den Haag komt dinsdag met een oordeel over de aansprakelijkheid van Nederland voor de moorden en ander geweld tegen inwoners van voormalig Nederlands Indië. Dat vond ruim zeventig jaar geleden plaats. Het gaat om twee zaken die zijn aangespannen door – inmiddels bejaarde – kinderen van slachtoffers en door de gemartelde Javaan Yaseman, die inmiddels is overleden.

De rechtbank gaf de eisers in 2015 gelijk en vond de Staat schadeplichtig. De Staat ging daartegen in hoger beroep, omdat ze vindt dat de kwestie juridisch gezien verjaard is. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om individuele zaken te bewijzen, omdat het lang geleden is en er amper informatie is, aldus de landsadvocate.

Het geweld werd gepleegd toen Nederlandse militairen probeerden het Nederlandse gezag in de kolonie te herstellen nadat Indonesië zich onafhankelijk had verklaard, in augustus 1945. Op verschillende plekken ging het helemaal mis. Talloze mannen werden geëxecuteerd door de Nederlanders.

Weduwen in Rawagede op Java kregen in 2011 gelijk van de rechtbank in Den Haag. Nederland maakte excuses en er kwam een schadevergoedingsregeling. Yaseman kreeg 5000 euro toegekend.

De compensatieregeling gold echter niet voor de kinderen van slachtoffers. Hun advocate Liesbeth Zegveld vindt dat Nederland zich niet kan beroepen op verjaring, omdat de “gruweldaden” te uitzonderlijk zijn.