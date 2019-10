Opvolger Schaap ook hoofd veiligheidsregio

De nieuwe brandweercommandant van Amsterdam, Tijs van Lieshout, moet gaan werken aan een betere samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten in de regio. Hij is benoemd tot directeur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Van Lieshout begint dinsdag in zijn nieuwe functies in de hoofdstad. Hij volgt bij de brandweer Leen Schaap op, die de afgelopen jaren roerige tijden meemaakte bij zijn taak om het korps te moderniseren. Zijn manier van werken viel niet bij iedereen in goede aarde en hij werd zelfs met de dood bedreigd. De nieuwe commandant heeft de taak verder te werken aan Schaaps klus.

Binnen de veiligheidsregio, waarvan ons land er 25 telt, werken onder meer gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie en OM samen.