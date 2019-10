Parkeergebouw Eindhoven Airport gaat open

De nieuwe parkeergarage op Eindhoven Airport gaat dinsdag open. Het gebouw met de naam P1 vervangt de parkeergarage die eind mei 2017 deels instortte. Het nieuwe gebouw heeft 780 parkeerplaatsen en ligt pal tegenover de terminal.

Daarnaast zijn er diverse oplaadpunten voor elektrische auto’s en is er een fietsenstalling met 110 plekken. Direct na de ingebruikname van P1 wordt begonnen met de aanpak van het voorterrein, direct grenzend aan de terminal. Dat wordt ingericht als plein dat ook dienst kan doen als evenemententerrein.

Op 27 mei 2017 stortte een deel van de vloer in van de parkeergarage die toen in aanbouw was. Er vielen geen slachtoffers. Het incident leidde tot onderzoeken bij veel gebouwen met dezelfde vloer of structuur. Meerdere schoolgebouwen bleven langere tijd gesloten totdat duidelijk was dat er geen instortingsgevaar was.