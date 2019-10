Schade geweld Nederlands-Indië niet verjaard

Nederland kan zich niet beroepen op verjaring bij de schade die Nederlandse militairen hebben veroorzaakt door geweld en executies in voormalig Nederlands-Indië. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag geoordeeld in twee zaken die waren aangespannen door oud-strijder Yaseman en enkele kinderen van geëxecuteerde mannen.

De Staat vond dat er sprake was van verjaring, omdat het gaat om gebeurtenissen van ruim zeventig jaar geleden. Maar het gerechtshof heeft de bezwaren van de Staat afgewezen.