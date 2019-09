Stoptober, maand niet roken, weer van start

Het is weer 1 oktober en dat betekent dat een deel van Nederland gaat proberen te stoppen met roken. De actie, stoptober, vindt dit jaar voor de zesde keer plaats. Bekende Nederlanders zoals actrice Georgina Verbaan, presentator Rick Brandsteder en zanger Ernst Daniël Smid geven dit jaar het goede voorbeeld.

Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Samen stoppen vergroot de kans om het vol te houden met een factor vijf, aldus de organisatie. Ook zou de kans blijvend te stoppen met roken liefst vijf keer hoger liggen als je het 28 dagen volhoudt dan wanneer je die 28 dagen niet haalt.

Stoptober is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut, GGD GHOR Nederland en Alliantie Nederland Rookvrij. Deelnemers worden via een app gestimuleerd het stoppen vol te houden, voor bedrijven is promotiemateriaal beschikbaar gemaakt om hun personeel van het roken af te helpen.

De afgelopen vijf jaar deden meer dan een kwart miljoen mensen mee aan de actie. Georgina Verbaan kijkt ernaar uit. “Ik schaam me ervoor dat ik nog rook. Ik ben al vaker gestopt, maar het moet nu echt klaar zijn. Tijdens Stoptober doe je het tenminste niet alleen. Ik heb er echt zin in.”