Blade Runner opnieuw in Nederlandse bioscopen

De film Blade Runner, met in de hoofdrol de onlangs overleden acteur Rutger Hauer, is vanaf 1 november weer in de Nederlandse bioscopen te zien. Blade Runner: The Final Cut zal dan ook voor het eerst in de geschiedenis in IMAX-formaat te zien zijn, maakt distributeur Warner Bros Nederland woensdag bekend.

De thriller uit 1982 vertelt over een agent (Harrison Ford) die in een naargeestige, dystopische toekomst jaagt op menselijke klonen. Blade Runner betekende de grote doorbraak in Hollywood voor de Nederlandse acteur Rutger Hauer, die een van de ontsnapte ‘replicants’ speelt.

In de afgelopen decennia zijn er talloze versies van Blade Runner gepresenteerd. Regisseur Ridley Scott maakte ooit een zogenoemde ‘director’s cut’, en uiteindelijk nog een ‘final cut’. Voor deze laatste versie werd het beeld en geluid ook digitaal opgepoetst.

Blade Runner was destijds overigens geen grote hit, maar wordt tegenwoordig zowel inhoudelijk als visueel beschouwd als één van de belangrijkste en meest gezaghebbende sciencefictionfilms van de twintigste eeuw.