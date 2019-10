Boerenschilder Millet inspireerde Van Gogh

De Fransman Jean-François Millet (1814-1875) staat bekend als schilder van het boerenleven. Minder bekend is dat hij in de negentiende en vroege twintigste eeuw veel andere schilders heeft geïnspireerd, onder wie Vincent van Gogh, Claude Monet, Camille Pissarro en Salvador Dalí. Het Van Gogh Museum in Amsterdam toont de komende maanden schilderijen, prenten en pasteltekeningen van Millet, met daarnaast werk van andere beroemde kunstenaars die zijn schilderingen op hun manier interpreteerden.

Millet was zelf een telg uit een welgestelde boerenfamilie, die een klassieke schildersopleiding volgde maar daarna zijn eigen moderne stijl ontwikkelde. Hij bracht boeren op een vernieuwende manier in beeld: groot en eerbiedwaardig op de voorgrond, met gebruinde huid en eeltige handen en druk met zaaien, maaien en hooien.

Niet alleen hoe Millet zijn beeld opbouwde was vernieuwend, ook zijn techniek en kleurgebruik oogstten lof. Veel van zijn boerenschilderijen zien eruit of ze met aarde zijn geschilderd en hebben een hoge horizon met natuur op de voorgrond.

Een van zijn beroemdste werken, ‘Het Angelus’, dat voor het eerst in Nederland te zien is, toont een vroom boerenstel dat het werk op het land heeft onderbroken om te bidden. Ernaast hangt de versie van Dalí. De Spanjaard was naar eigen zeggen geobsedeerd door Millets Angelus. Het schilderij is religieus, maar met een aards tintje: de personages staan met de voeten in de klei. Juist dat aspect leidde destijds ook wel tot ophef. Critici namen er aanstoot aan dat Millet zijn boeren een religieus aura gaf.

De tentoonstelling ‘Jean-François Millet. Zaaier van de moderne kunst’ is te zien van 4 oktober tot en met 12 januari. In totaal zijn er 128 werken tentoongesteld, waarvan 53 van Millet en 18 van Van Gogh.