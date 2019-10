Campagne tegen lachgas in het verkeer

Het kabinet laat een campagne organiseren die ervoor moet zorgen dat jongeren bewust worden van de gevaren van lachgas in het verkeer. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer.

Jongerenorganisatie TeamAlert gaat aan de slag met de campagne, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur. Dit jaar zal de organisatie met jongeren praten om “inzicht te krijgen in de belevingswereld van jongeren over lachgas en hun motieven”.

Halverwege 2020 moet de campagne worden gevoerd. Het kabinet trekt zo’n 85.000 euro uit voor het opzetten en uitvoeren van de onlinecampagne.

Dat het aantal verkeersongelukken waarbij lachgas is betrokken flink lijkt toe te nemen, is “zorgwekkend”, vindt Blokhuis. “Omdat lachgasgebruik doorgaans maar een korte roes geeft, staan veel gebruikers er niet bij stil dat effecten langer kunnen aanhouden en daardoor ook invloed kunnen hebben op deelname aan het verkeer”, schrijft de staatssecretaris.

Momenteel loopt al een onderzoek naar recreatief lachgasgebruik in opdracht van Blokhuis. De uitkomst van het onderzoek verwacht hij in november.