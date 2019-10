Coalitie Den Haag bestond uit tegenpolen

De coalitie in Den Haag is geklapt; VVD, D66 en GroenLinks willen niet langer door met de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Ze hebben geen vertrouwen meer in die partij, nadat het Openbaar Ministerie een corruptieonderzoek instelde tegen haar twee wethouders, partijoprichter Richard de Mos en Rachid Guernaoui.

De Mos en Guernaoui worden ervan verdacht dat ze tegen betaling vergunningen hebben geregeld voor ondernemers. Rechercheurs doorzochten dinsdag hun werkkamers op het stadhuis en hun woningen.

Het heeft nooit echt geboterd tussen de coalitiepartijen. De coalitie was dan ook vooral een verstandshuwelijk tussen tegenpolen, van progressief links met populistisch rechts. Dat het niet gemakkelijk zou worden om zo’n huwelijk te smeden, daarvan was Hans Wiegel zich ook bewust toen hij anderhalf jaar geleden na de gemeenteraadsverkiezingen verkenner werd en de tegenpolen om de tafel wist te brengen. Zowel De Mos als GroenLinks had een grote winst geboekt.

Tijdens de onderhandelingen werd soms flink met deuren geslagen, zei De Mos achteraf. Toch lukte het Wiegel en zijn opvolger, formateur Edith Schippers, om een coalitieakkoord uit het vuur te slepen. Daarin sprak het bestuur af om Den Haag duurzamer te maken, maar ook om terughoudender te worden bij het opvangen van mensen met een verblijfsvergunning.

Binnen de Haagse coalitie waren De Mos en Guernaoui vanaf het begin de vreemde eenden in de bijt. De Mos zat als ras-Hagenees drie jaar lang voor de PVV in de Tweede Kamer. Voor die partij zat hij ook een tijdje in de Haagse raad. Guernaoui is een Enschedese Hagenaar met Marokkaanse wortels, die uit D66 voortkomt. Hij was jarenlang fractievoorzitter van die partij in de Haagse raad. In 2017 stapte hij boos over naar De Mos. De aanleiding: D66 moest een nieuwe wethouder kiezen, omdat Ingrid van Engelshoven lid van de Tweede Kamer werd. D66 koos niet voor Guernaoui, maar voor iemand van buiten de hofstad.