Deel boeren denkt na over protest op Schiphol

Een deel van de boeren in Nederland heeft plannen om op dinsdag 29 oktober naar Schiphol te trekken, als vervolg op de actiedag op dinsdag in Den Haag. Plannen hiervoor circuleren op sociale media en WhatsApp, bevestigen woordvoerders van Agractie en Farmers Defence Force (FDF). Agractie, de organisator van de manifestatie in Den Haag, steunt die plannen niet.

Bart Kemp van Agractie heeft oproepen zien langskomen, maar schaart zich er niet achter. “Wij verwachten van minister Carola Schouten binnen twee weken een antwoord op de manifestatie van dinsdag. Dat willen wij niet doorkruisen. Wij zullen dus aan zoiets niet deelnemen, al hebben wij er verder geen mening over.”

“Ik heb oproepen zien langskomen”, aldus Mark van den Oever van FDF. “Dit zijn wilde idee├źn van jonge jongens die elkaar gek maken. Wij zijn niet benaderd voor de organisatie ervan. Dit soort dingen komt spontaan op, maar zo werkt dat niet. We zijn net terug uit Den Haag, laten we dat eerst goed afwerken. Ik zou deze plannen niet groter maken dan ze zijn.”