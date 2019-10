Film van Sanne Vogel scoort in het buitenland

De KRO-NCRV-film Zomer zonder mama van regisseur Sanne Vogel heeft veel succes in het buitenland. De film, die eerder dit jaar in première ging op NPO3, is geselecteerd voor acht buitenlandse festivals.

Dat heeft producent Nijenhuis & Co woensdag bekendgemaakt. Zo was de film in augustus te zien op een groot kinderfilmfestival in Zuid-Korea en wordt Zomer zonder mama in oktober op soortgelijke festivals in de Verenigde Arabische Emiraten en India vertoond. Op het Mumbai Filmfestival dingt de film ook mee naar de hoofdprijs in de competitie, de zogenoemde Golden Gateway Award.

Binnen Europa is de film geselecteerd voor festivals in Polen, Denemarken en Finland. Zomer zonder mama vertelt over Suzan (Polleke van der Sman) die de zomervakantie doorbrengt bij haar oma (Anneke Blok) omdat haar moeder (Katrien van Beurden) als oorlogsverslaggever naar Syrië moet. Suzan sluit bij haar oma vriendschap met de Syrische Rana (Nuraan Darwish), die in een tijdelijk azc woont. Ze blijken meer overeenkomsten te hebben dan hun lievelingssmaak ijs en helpen elkaar in hun zomer zonder mama.

De film is terug te zien op NPOstart.