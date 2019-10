George Baker verruilt Ahoy voor Kurhaus

George Baker viert zijn 50-jarig bestaan als muzikant aan het eind van het jaar niet in Rotterdam Ahoy. De zanger geeft in plaats van zijn concert op 27 december twee shows in het Kurhaus in Scheveningen. Baker beklimt het podium op 27 en 29 december, heeft de organisatie van het concert woensdag laten weten aan fans die kaartjes hebben voor het optreden in Ahoy.

Als reden wordt gegeven dat het nog niet uitverkochte concert “beter tot zijn recht komt in een intiemere setting”. De zanger wil liever dicht op zijn fans staan, zo luidt de verklaring. In de zaal in Scheveningen kunnen 800 mensen tegenover de ruim 15.000 in Rotterdam.

Bezoekers mogen zelf aangeven welke datum de voorkeur heeft. De huidige tickets zijn niet geldig in Scheveningen.