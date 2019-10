Johannes van Damprijs naar chef Alain Passard

De Johannes van Damprijs 2019 gaat naar de Franse topchef Alain Passard. De onderscheiding, ingesteld door de Universiteit van Amsterdam, is een oeuvreprijs voor iemand met buitengewone verdiensten voor de verspreiding van de kennis van de gastronomie. Passard krijgt de prijs op 15 november in handen.

De invloedrijke chef Alain Passard (1956) legt zich in zijn Parijse restaurant L’Arpège vooral toe op groenten en fruit. In 1996 verdiende hij zijn derde Michelin-ster en ontving hij de maximale score in de GaultMillau-gids. De jury prijst Passards initiatieven “in het creëren van een culinaire traditie waarin vlees nauwelijks een rol speelt”.

Eerdere winnaars zijn onder meer de Italiaanse oprichter van de slow food-beweging Carlo Petrini, de Nederlandse chef John Halvemaan en de Israëlisch-Britse chef Yotam Ottolenghi.

Voorzitter van de jury is Louise Fresco (voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen UR). Johannes van Dam was een Nederlandse culinaire journalist. Hij overleed in 2013.