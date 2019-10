Kookboek Lekker Fred meteen in top Bestsellers

Freddy Tratlehner, ook wel bekend als rapper Vieze Fur van de Jeugd van Tegenwoordig, heeft meteen succes met zijn kookboek Lekker Fred. Hij komt als hoogste nieuwkomer binnen op plek 2 in de Bestseller 60.

De nummer één blijft Rutger Bregman met zijn boek De meeste mensen deugen. Oek de Jong maakt met zijn boek Zwarte schuur een grote sprong, waar het boek vorige week nog de 16e plaats innam, staat het nu op nummer drie.

Een andere nieuwkomer in de top tien van de Bestseller-lijst is Linda van Rijn. Met haar Zoutelande komt zij nieuw binnen op de negende plek in de lijst.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Rutger Bregman – De meeste mensen deugen

2. (-) Freddy Tratlehner – Lekker Fred

3. (16) Oek de Jong – Zwarte schuur

4. (2) Griet op de Beeck – Let op mijn woorden

5. (6) Lucinda Riley – De zeven zussen

6. (3) Huib Modderkolk – Het is oorlog maar niemand die het ziet

7. (7) Stephen King – Het instituut

8. (12) Jamie Oliver- Jamie’s VEG

9. (-) Linda van Rijn- Zoutelande

10. (5) Margaret Atwood – De testamenten