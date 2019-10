Nederland krijgt vrijdag te maken met restanten Lorenzo

Orkaan Lorenzo, nu nog bij de Azoren, komt onze kant op en zal vrijdag over Nederland trekken. Het is dan geen orkaan meer, maar een normale depressie met veel regen. Weeronline spreekt dan ook niet van een storm.

Vrijdag krijgen we te maken met de restanten van orkaan Lorenzo. In de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen en dit regengebied trekt vrijdag overdag over het land naar het oosten. Er wordt 10-20 millimeter verwacht. In de ochtend waait de wind matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidoosten, later draait de wind naar het westen en is vrij krachtig tot krachtig aan zee, windkracht 5-6.

Momenteel ligt Lorenzo nog bij de Azoren. De gemiddelde windsnelheid is 150 km/uur en dat betekent dat het een orkaan is van de laagste categorie 1. Afgelopen zondag was het nog een orkaan van de zwaarste categorie 5. De koers is noordoost en Lorenzo zal geleidelijk in kracht inboeten. Donderdag bereikt Lorenzo het westen van Ierland als een zware storm, windkracht 10. De windstoten hebben dan nog orkaankracht en liggen rond de 130 km/uur.

Lorenzo buigt donderdag af naar het oosten tot zuidoosten en trekt, in activiteit afnemend, over Engeland naar ons land. Nadat Lorenzo is gepasseerd volgt zondag een volgende oceaandepressie met opnieuw kans op flink wat regen.